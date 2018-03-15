(Görüntülü Haber) Asılsız kavga ihbarıyla polisi yurda çağırıp, harekata destek verdiler

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de üniversiteli kız öğrenciler, yurtta kavga çıktığı yönünde asılsız ihbarla çağırdıkları polisleri, Türk bayraklarıyla karşıladılar. Slogan atan gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, dün akşam Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini farklı bir şekilde göstermek amacıyla, 155'i arayarak 'Yurtta olay var" diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine belirtilen yurt binasına gelen polis ekipleri, Türk bayrakları ve "Bu millet sizinle gurur duyuyor", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla karşılandı. Öğrenciler, ayrıca cep telefonu ışıklarıyla da Afrin yazısı oluşturdu. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen polisler ise öğrencilere yaptıkları sürpriz nedeniyle teşekkür etti. Ekipler, yurttan ayrılırken araçların sirenlerini çalarak öğrencilere destek verdi.



Ayrıca, Osmaniye il ve ilçelerindeki tüm KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, asker ve polisin yanında olduğunu göstermek için Zeytin Dalı operasyonuna ışıklı destek verdikleri, şiir ve marşlar ile tezahüratta bulunup güvenlik güçleri için dua ettikleri kaydedildi.