(Görüntülü Haber) Aşık Veysel'in torunu olan Akşener'in Başdınışmanı Özer İYİ Parti, ne sağda ne de soldadır, merkez partisidir
10 Ocak 2018 Çarşamba 10:17
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