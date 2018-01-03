(Görüntülü Haber) Asgari ücretli işçi, parayla birlikte bulduğu su faturasını ödedi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde oturan ve bir etiket fabrikasında asgari ücretle çalışan Ramazan Özlen (32), işyerine giderken, yolda, yanındaki parayla birlikte bulduğu su faturasını ödedi. Bunu sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşan Özlen, çok sayıda beğeni aldı. Çalıştığı fabrikanın yetkilileri ise Özlen'e takdir belgesi verdi. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası işçi Ramazan Özlen, dün sabah, çalıştığı fabrikaya gitmek için evinden çıktı. Kayıhan Mahallesi'ndeki işçi servisi beklerken yolda yere düşmüş bir su faturası ve yanında 50 lira para olduğunu gördü. Özlen, yoldaki, İsa Bakan adına düzenlenmiş su faturası ve 50 lirayı alarak servise binip, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalıştığı etiket fabrikasına geldi. Özlen, internetten Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın (DESKİ) internet sitesine girerek, son ödeme tarihi 4 Ocak 2018 olan, 48.79 liralık su faturasını yatırdı. Özlen, daha sonra yolda 50 lirayla birlikte su faturası bulduğunu ve yatırdığını Facebook hesabında paylaştı. Özlen'in bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni ve takdir topladı. 'FATURA SAHİBİNİ BİR DAHA GÖREMEM DİYE YATIRDIM' Faturayı kaybeden kişinin başka parası olmayacağını düşünerek yatırdığını söyleyen Ramazan Özlen, şunları söyledi: "İşyerine gitmek için servis beklerken yerde fatura ve 50 lira parayı gördüm. Para olduğu için dikkatimi çekti. İşyerine gelirken, fatura sahibinin belki başka parası yoktur, ihtiyaç sahibidir, yaşlı birisidir diye düşünerek yatırdım. Benden önce davranıp faturayı öderse o zaman parası bende kalacaktı. Fatura sahibini bir daha göremem diye ödedim. Daha sonra fatura sahibine ulaşmak için, tanıyanlar çıkar diye, faturayı yatırdığımı söylemek için sosyal medyadan paylaştım. 48.70 liralık fatura borcu vardı. 1.30 lira para üstü kaldı, fatura sahibi benden alabilir." Özlen, bu davranışı nedeniyle çalıştığı fabrikadaki yetkililer tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi.