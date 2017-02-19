(Görüntülü Haber) Artvinliler Cerattepe için horon tepti

ARTVİN Gençlik Platformu üyeleri, Cerattepe Atmaca mevkiinde geçen yıl 16 Şubat’ta maden firmasının yolunu kesmek isteyenlere polis ve jandarmanın coplu, biber gazlı ve plastik mermili müdahalesinin birinci yılında olayları anmak için bölgeye giderek, tepkilerini bir kez daha dile getirdi. Gruptakiler basın açıklamasının ardından horon tepti. Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde maden çıkarılması için Cengiz İnşaat firması personeli ve iş makinelerinin, asker ve polis eşliğinde zırhlı araçlarla bölgeye gelmesi Artvin halkını sokağa dökmüş, 16 Şubat’ta Atmaca mevkisinde yolu trafiğe kapatan vatandaşlara cop, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilmişti. Artvin Gençlik Platformu üyesi yaklaşık 500 kişi, olayların birinci yılında Atmaca mevkisine çıkatı, basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi, horon tepti. Artvin’de eylem yasağı olması nedeniyle çok sayıda çevik kuvvet ekibi de bölgede hazır bekledi. Atmaca mevkisinde toplanan grup, basın açıklaması öncesi kartopu oynayarak zaman geçirdi, kar üzerine ‘hayır’ yazan gruba polis müdahale ederek yazıyı sildi. KARARIMIZI VERDİK: MADENE HAYIR Daha sonra, 'Yürüyelim ki ayaklarını denk alsınlar, anlasınlar ki burada Artvinliler var' pankart açan grup basın açıklaması yaptı. Platform sözcüsü Aydan Yerlikaya, "Artvin’in 25 yıllık mücadelesinin dönüm noktası olan 16 Şubat 2016 günü ve sonrasında yaşadıklarımızın üzerinden bir yıl geçti ve şirket saldırılarına devam ediyor. Bir kent 7 den 70'e, her görüşten insanıyla direnirken, 'ezin geçin' emriyle Artvinlilere zulüm edilmiş ve 12 Eylül sonrası en adaletsiz dönem yaşatılmıştır. Gaz yedik, cop yedik. Canımız pahasına sahip çıktık Cerattepe’ye. Etten kemikten ibaret, sahipsiz ve korumasız bir güç ne kadar direnebildiyse, bizler de ancak o kadar direndik. Direndik ve kazandık. Biz kararımızı verdik. Madene hayır! Yeşilin hakim olduğu, yamaçlarında horona durduğumuz, sevdiklerimize türkü yaktığımız, canımız sıkıldığında, dertlendiğimizde, biraz nefes almak istediğimizde gölgesine sığındığımız ağaçlarımız, sığınağımız yaylalarımız. Üzerinde barındırdığı güzellikler olmazsa Artvin’in yaşanılır bir tarafı kalmayacağını biliyoruz. Cerattepe giderse hayatımızın hatta pek çok canlının hayatının da biteceğinin farkındayız. Bu yağmacı zihniyetin hiçbir yerde insanları rahat bırakmayacağını görüyoruz, bu nedenle göç seçeneğinin de faydası olmayacağını da biliyoruz. Başka bir yerde mutlu olamayız biz. Cerattepe biterse buralarda hayat biter. Yaşamla ölüm arasında bir tercihtir maden. Yaşam için direnmeyi seçiyoruz. Yaşam için duyarlılığımız, bu dik yamaçlarda doğduğumuz andan beri verdiğimiz mücadeleden geliyor. Ne iş bahaneniz ne ülke ekonomisine katkısı ne de yer altı zenginliklerinin yer üstüne çıkarılması gibi süslü söylemlerin hiçbirine kanmıyoruz" dedi. KARAHAN: MÜCADELEMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan da "Geçtiğimiz yıl halkın güvenliğini sağlaması gereken polis ve jandarma şirket için yoğun gazi, plastik mermi ve yoğun eziyetle yasal olmayan bir şekilde şirketi yukarıya çıkarttı. Bir yıldır Artvin’de tedirginlik var. Hukuksal süreç bitmeden şirket yukarda ön hazırlık çalışmaları yapıyor. Bugünde gençlerimiz burada. Onlara destek için buradayız. Bundan sonra da mücadelemiz artarak devam edecek" diye konuştu. Basın açıklamasını tamamlayan grup tulum, akordeon ve davul eşliğinde horon oynamaya devam etti.