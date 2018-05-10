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(Görüntülü Haber) Artvinli kadın arıcı, bal üretim sezonunu açtı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağı eteklerinde 40 kovanda arıcılık yapan Elif Kırbıyık (42), ürettiği çiçek ballarını satarak aile ekonomisine gelir sağlıyor. Yılda ortalama 300-400 kilo dolayında çiçek balı üreten Kırbıyık,...

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağı eteklerinde 40 kovanda arıcılık yapan Elif Kırbıyık (42), ürettiği çiçek ballarını satarak aile ekonomisine gelir sağlıyor. Yılda ortalama 300-400 kilo dolayında çiçek balı üreten Kırbıyık, arıcılık mesleğinin kadın işi olduğunu söyledi.  

Çevreli köyünde oturan Elif Kırbıyık, katıldığı kursta arıcılığı öğrendi, sertifika aldı. Birkaç kovanla bal üretimine başlayan Kırbıyık, işini geliştirdi, 40 kovanla çiçek balı üretimine geçti. Kaçkar Dağı eteklerinde arıcılık yapan Kırbıyık, yaz aylarını çıktığı yaylada geçiriyor. Bakımını yaptığı arılarla günün büyük bölümünü geçiren Elif Kırbıyık, yılda 300-400 kilogram arasında çiçek balı sağımı yapıyor. Ürettiği balları kilosu 150 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarda satan Kırbıyık, aile ekonomisine gelir sağlıyor.

Arıcılığın kadın mesleği olduğuna inandığını ifade eden Elif Kırbıyık, "Kadınlar temizlik konusunda titizdir. Arılar da temizliği ve titizliği sever. Ev hanımıydım. Bir iş yapmak istiyordum. Arıcılık kursu açıldığını duydum. 'Neden ben de yapmayayım' dedim. 10 yıl önce eğitimlere katılarak sertifika aldım ve bal üretimine başladım. Birkaç kovanla başladığım üretimde bugün 40 kovana çıktım. Baharla birlikte yaylaya çıkarak hazırlıklarımı yapıyorum ve yazın bal üretimi gerçekleştiriyorum." dedi.

Ürettiği balları satarak aile ekonomisine katkı sağladığını anlatan Kırbıyık, "Ev hanımları  bu işe girmeli. Emek verildikten sonra kazancı da iyi. Aile ekonomilerine ciddi katkı sağlıyor" diyerek ev hanımlarına arıcılık yapmaları çağrısında bulundu.
 

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