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(Görüntülü Haber) Artvin’de 3 büyükbaş hayvan şarbondan telef oldu

ARTVİN’de geçimini hayvancılıkla sağlayan Fahriye ve Bilalettin Kınalı çiftinin ahırında bulunan 5 büyükbaş hayvanından 3'ü şarbon hastalığına yakalanarak telef oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, ahırı...

ARTVİN’de geçimini hayvancılıkla sağlayan Fahriye ve Bilalettin Kınalı çiftinin ahırında bulunan 5 büyükbaş hayvanından 3'ü şarbon hastalığına yakalanarak telef oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, ahırı karantinaya aldı. Merkez Balcıoğlu Mahallesi’nde, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan ve geçimini süt satarak elde eden Fahriye ve Bilalettin Kınalı çiftinin ahırında bulunan 5 ineğinin 3’ü, iki gün arayla telef oldu. Çift, sabah katlıklarında ahırda hareketsiz olarak buldukları ineklerini görünce durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. VİRÜS OLDUĞU SAPTANDI, AHIR KARANTİNAYA ALINDI Yörede 5 gün içinde 3 büyükbaş hayvanın telef olması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de harekete geçerek bölgede çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hayvanların telef olmasının nedeninin şarbon (Anthrax) virüsü olduğu saptandı. Bölgeye gelen yetkililer ahırı karantinaya aldı, ölen hayvanlar da iş makinesi yardımıyla ahırdan çıkartılıp şehirden uzak bir bölgede toprağa gömüldü. ‘BİZİ MAĞDUR BIRAKMASINLAR’ Ahırda hayvanları telef olan Fahriye Kınalı 50 bin liralık kaybının olduğunu ifade ederek şöyle dedi: “Öyle bir üzüntü stres yaşadım ki bana milyonları verseniz değişmem. Benim şu anda 3 tane çocuğum öldü gibi görüyorum. Artık bildikleri gibi yapsınlar bizi de böyle mağdur bırakmasınlar. Herhangi bir ödeme olmadı olamayacağı da söyleniyor. Ben büyüklerimden bekliyorum. Benim üniversiteye gidecek çocuğum var bunlar olmazsa okutamayacağım. Benim günlük 200 lira gelirim vardı. Çocuğumu ona güvenerek okula verdim. İki çocuğumu bu yolla okuttum şimdi 3’üncüyü de yine süt satarak okutacaktım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum."

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