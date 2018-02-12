(Görüntülü Haber) Artvin'de maden çalışanları, işlerini geri istiyor

ARTVİN'de, bir madencilik firmasının Cerattepe ve Murgul Damar'daki işletmelerinde, ücretleri ve çalışma koşulları iyileştirilinceye kadar işbaşı yapmama kararı aldıkları gerekçesiyle çıkarılan 634 kişi, işe dönmeyi ya da özlük haklarının verilmesini istedi. Bir firmanın Cerattepe ve Murgul Damar'daki işletmelerinde çalışan 634 maden işçisi, 11 Ocak'ta eş zamanlı olarak işbaşı yapmadı. Üretimin tamamen durduğu işletmelerde, ücretlerin yükselmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunan işçiler, bu talepleri karşılanana kadar işe başlamayacaklarını söyledi. Şirket ise işletmelerini kapatma kararı alıp, iş yavaşlattıkları gerekçesiyle eylemci madencileri işten çıkardı. Bir aydır işsiz olan madencilere, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca da işlerine son verildiğine dair mesaj gönderildi. Bunun üzerine birçok görüşme yapan ve yasal haklarını kullanan işçiler son olarak, işletme önünde toplanarak ateş yakıp bekledi. Madenciler, işlerine dönmeyi ya da özlük haklarının kendilerine verilmesini istediklerini belirtti. 'TAZMİNATLARIMIZ ALAMADIK' İşletmede ekskavatör olarak görev yapan Osman Çelikarslan, özverili çalıştıklarını ama haklarını alamadıklarını belirterek, "Fabrika çalışanları olarak her yıl zam taleplerimiz oluyordu. İşçiler eşit koşullarda çalışıyor ama bazı işçiler arasında yaklaşık 300 liranın üzerinde fark var. Biz de bunların giderilmesi konusunda şirket yetkililerine talepte bulunduk. Biz bu fabrikada özveriyle çalışıyoruz. Hepimiz işimize sadık, işine sahip çıkan kişileriz. İçinde herhangi bir şekilde art niyet olmayan grev süreci yaşandı. Şirket kapatma kararı alabilir, lokavt kararı da alabilir ama bunu bize bildirmek zorunda. Bize öyle bir maddeden çıkış verildi ki tazminatlarımızı ve maaşlarımızı alamadık" dedi. 'ÖDENEKLERİMİZİ ALAMADIK' İşe dönmek için kentte imza topladıklarını kaydeden Çelikarslan, "İşsizlik ödeneklerimizi alamadık. Bir aydır bekleme sürecindeyiz. İyi niyet çerçevesinde bütün muhtarlardan, siyasi temsilcilerinden, belediye başkanlarından, il genel meclis üyelerinden, esnaf odalarından, imza topladık ve şirkete teslim ettik. Özlük haklarımızla birlikte işimize geri dönmek istiyoruz. Bu olmuyorsa tazminatlarımızı, ödeneklerimizi yapsınlar. Bizi de rahat bıraksınlar, başka işlere gidelim, başka işlerde çalışalım" diye konuştu. İşten çıkarılan madencilerden Kerim Özbaş ise simit çay hesabı yapmayacaklarını belirterek, işten çıkış işlemlerinin yasal olmadığını ve hak arayışı için gerekli mercilere de başvurduklarını söyledi.