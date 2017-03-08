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(Görüntülü Haber) Artvin'de CHP'li kadınlar 'Hayır' lokması dağıttı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - CHP Artvin İl Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Hayır' lokması dağıttı. Halitpaşa Meydanı'nda stant açan CHP İl Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlara lokma ikramında bulundu,...

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - CHP Artvin İl Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Hayır' lokması dağıttı. Halitpaşa Meydanı'nda stant açan CHP İl Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlara lokma ikramında bulundu, 'Hayır' yazılı broşürler verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Artvin CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşen Kurul, "Biz kadınlardan, Cumhuriyetle tanıştığımız laik yaşamdan, çağdaş ve eşit birey olma yolunda kavuştuğumuz kazanımlarımızdan, zorlu mücadelelerle geliştirdiğimiz haklarımızdan vazgeçmemiz isteniyor! Bilinsin ki, kadınların kararı hayırdır" dedi. Türk bayrağı taşıyan CHP’li kadınlar, 'Hayır' broşürleri ile İzmir marşını söyleyerek eylemi sonlandırdı.

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