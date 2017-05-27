(Görüntülü Haber) Arşiv - Mersin - kazının devam ettiği evden görüntü
27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:01
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