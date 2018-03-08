(Görüntülü Haber) Arsin'de vatandaşlardan kamulaştırma tepkisi

ALEYNA BAYRAM TRABZON- TRABZON'un Arsin ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde oturan yaklaşık 150 kişi, arazilerinin bir proje kapsamında kamulaştırılmasına tepki gösterdi.İlçenin Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan, bin 500 kişinin istihdam edileceği, yaklaşık 450 milyon liraya mal edilmesi planlanan 'Mobilya Kent' projesinin inşa edileceği 223 dönümlük arazinin kamulaştırılması, yörede oturan vatandaşların tepkilerine neden oldu. Projenin yapılacağı alanda toplanan yaklaşık 100 kişi, basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi. 'MÜLKİYET HAKKIMIZ GASP EDİLİYOR' Grup adına konuşan Ramiz Sunguroğlu, mülkiyet haklarının gasp edildiğini öne sürerek Kamulaştırma kanunun birinci maddesi olan 'Kamulaştırmanın asıl amacı kamu yararı' maddesi bu kamulaştırma ile ihlal edilmektedir. Bu yetmezmiş gibi birde mülkiyet hakkımız gasp ediliyor. Bu proje istihdam sağlayacaksa mağduriyet oluşturmayacak farklı lokasyonlara kaydırılabilir. İç bölgelerde maliyetler düşük, vatandaşla anlaşılabilir. Arsin sahilinde planlanan dolgu alanında bu proje uygulanabilir dedi. 'HUKUKİ YOLA BAŞVURACAĞIZ' Kamulaştırmadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Sunguroğlu, şöyle konuştu Bölgenin en güzel yeri olan mahallemizde maddi manevi kayıplarımız söz konusudur. Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak bu kamulaştırmadan vazgeçilmelidir. Mahalle sakinleri olarak bu değerlerimizi korumak amacı ile her türlü hukuki yola başvuracağız. Bütün yerel yönetimlerle görüşmemize rağmen hiç bir bilgi alamayarak burada bütün vatandaşlar mağdur edilmiştir Grup açıklamanın ardından dağıldı.