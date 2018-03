(Görüntülü Haber) Arpaçaylılar, Afrin'deki Mehmetçiğe 400 canlı hayvan gönderdi

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla toplanan 8'i büyükbaş, 400 canlı havyan Afrin'e gönderildi.İlçeye bağlı 48 köy ve ilçe merkezinden toplanan 400 hayvan, İlçe Özel İdaresi şantiyesine getirildi. Programa Kaymakam Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Işıklar, İlçe Emniyet Müdürü Cemre Karagüllü, Ak Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Daşdanoğlu ve vatandaşlar katıldı. Koyun ve koçlardan oluşan küçükbaş hayvanların bir kısmının üzerine boyalarla Türk bayrağı çizildi ve 'Afrin' yazıldı. Vatandaşlar, sırtlarına aldıkları koçları ‘Can alıp, can verenlere Afrin'de destan yazanlara Serhat Arpaçay ve köylerinden selam olsun’ pankartlı 1 kamyon ve 3 TIR’a taşıdı. Canlı hayvanlar, halaylar eşliğinde Afrin'e uğurlandı.Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk milletinin takdire şayan bir şekilde birbirine kenetlediğini söyledi. Arpaçay'ın tüm köyleri ile ilçe merkezinden vatandaşların destek verdiğini vurgulayan Koç, "Arpaçay ve köyleri halkı tamamen kendi milli duruşuyla, kendi safi duygularıyla, devlet ve asker sevgileriyle bir araya gelerek 'Ben de Afrin'deki askerim için bir şeyler yapayım' demiştir. Anlının teriyle elde ettikleri helal kazançlarından 400 hayvan, Afrin'deki asker ve polislerimize bağışlamıştır. Can alıp can verenlere Afrin'de destan yazanlara ve şehitlerimize serhat Arpaçay'dan ve köylerinden selam olsun" diye konuştu.Belediye Başkanı Erçetin Altay da Türk milletinin bir bütün olduğunu ifade ederek, "Biz, Arpaçaylılar olarak tek yürek kahraman Mehmetçik ile birlikte Afrin'e yürümeye hazırız. Seve seve şahadet şerbetini içmeye hazırız. Biz askerimizle, milletimizle devletimizin yanındayız" dedi.