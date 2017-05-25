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(Görüntülü Haber) Arnavutköy'den çat kapı gıda denetimi

İSTANBUL, () - ARNAVUTKÖY Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde çat kapı gıda denetimi yaptı. Kasap, fırın, pastane, restoran ve imalathaneler, yaklaşık 10 kişilik Arnavutköy Zabıta ekibi tarafından denetlendi. İnsan sağlığının...

İSTANBUL, () - ARNAVUTKÖY Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde çat kapı gıda denetimi yaptı. Kasap, fırın, pastane, restoran ve imalathaneler, yaklaşık 10 kişilik Arnavutköy Zabıta ekibi tarafından denetlendi. İnsan sağlığının tehlikeye atılmasına geçit vermeyen zabıta ekipleri, firmalara ceza kesti. Denetlenen iş yerlerinde son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin kullanılması dikkat çekerken, vatandaşın sağlığıyla nasıl oynandığı gözler önüne serildi. Arnavutköy Zabıta Müdürü Ekrem Baltacı, zabıta ekipleriyle bir kasapta yaptıkları denetim ile ilgili şunları söyledi: “Salam, peynir, kaşar gibi ürünlerin son kullanım tarihlerinde sıkıntılar gördük. Hatta bazı günlük süt ürünlerinin yeterince soğuk ortamda muhafaza edilmediğini ve küflenmeyle sonuçlanmasını gördük ve inceledik. Etlerle ilgili bir sıkıntı bulunmuyor. Zaten onlarla ilgili Veteriner Müdürlükleri sıkı denetimlerini yapıyorlar. Esnafımızın raftaki ürünlerinin son kullanım tarihlerine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.” “GEREKLİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK” Zabıta görevlisi Zafer İnal, denetledikleri lokanta ile ilgili tespitlerini şu sözlerle aktardı: “Bu lokantada inşaat malzemeleriyle ilgili bir sıkıntımız var. İnşaat faaliyeti esnasında lokantanın imalathanesinin geçici olarak başka bir yerde olması gerekir. Zaten inşaat ürünlerinin de kapakları yok ve o tozlar olduğu gibi yiyeceklere bulaşıyor. Bundan dolayı bu lokantaya bir cezai işlem uygulanacak.”

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