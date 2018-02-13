Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-ARNAVUTKÖY Deliklikaya tren yolu Dereboyu Mevkii'nde biri tren yoluna, biri dere yatağına atılmış iki ceset bulundu. 30'lu yaşlarda, bir kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Arnavutköy'de tren yolu ve dere yatağına atılmış iki ceset bulundu(1)
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-ARNAVUTKÖY Deliklikaya tren yolu Dereboyu Mevkii'nde biri tren yoluna, biri dere yatağına atılmış iki ceset bulundu. 30'lu yaşlarda, bir kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadı. Polisin...
13 Şubat 2018 Salı 23:07
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