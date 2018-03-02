(Görüntülü Haber) Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var-3

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL,() ARNAVUTKÖY Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada öğrencilerden bazıları yaralandı. Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralardı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.