(Görüntülü Haber) Arnavutköy Belediyesi 15 Temmuz temalı kitap fuarında

İSTANBUL () - BU yıl "15 Temmuz" teması ile 4?üncüsü düzenlenen "Uluslararası CNR Kitap Fuarı" 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımıyla CNR EXPO Yeşilköy'de kitapseverlere kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Cumartesi günü katılacağı kitap fuarında, Arnavutköy Belediyesi de yerini aldı. Standında sergiledikleri yöresel Osmanlı yemekleri ile dikkat çeken Arnavutköy Belediyesi, katılımcılara Osmanlı ve iftar yemekleri kitabı, çocuklara hikaye kitabı ve okuma gözlüğü dağıttı. Ayrıca fuarda genç kızların ilgi odağı olan hint kınası ustası tarafından yapılırken, çocukların yüzlerinin boyanması da renkli görüntülere sahne oldu. Kitap fuarını ziyaret eden Selin Tunç, ilk defa hint kınası yaptırdığını dile getirerek, ?Çok güzel aktiviteler var. Yemek tanıtımları, hint kınası, çocuklar için yüz boyama gibi birçok aktiviteleri var' dedi. 'BANA YÜZ BOYASI YAPILDI, KEDİ OLDUM' Okul gezisi ile fuara katılan Ceren Albayrak, kendisine yapılan yüz boyama sonrası mutluluğunu, ?Bana yüz boyası yapıldı. Kedi oldum. Çok mutluyum? diyerek dile getirdi. Kardeşine götürmek için stantta dağıtılan hikaye kitabını alan Adil Can Gürbüz ise, 'Kardeşim için çantamda hediyem bile var. Kalem hediye ettiler, kitapları var çok güzel' dedi. ?15 TEMMUZ'U UNUTULMAMALIDIR' Arnavutköy Belediyesi Başkanı Ahmet Haşim Baltacı fuarla ilgili şöyle konuştu: 'Birçok organizasyonda belediyenin markaları olarak olmaya gayret ediyoruz. Bugün de hem Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezi hem de Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak buradayız. Tabii bu yılki tema çok önemli. Çok yakın zamanda geçirmiş olduğumuz, başımıza gelmiş olan önemli bir felaket. Hem Türk demokrasisi için hem de ülke için son derece sıkıntılı, badireli bir gündü 15 Temmuz. 15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması, 15 Temmuz?un nasıl bir ortamda geliştiği, hangi argümanların kullanıldığı ve neye kastettiği çok iyi anlatılmalıdır diye düşünüyorum.' OSMANLI TATLARI FUARDA YERİNİ ALDI Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi görevlilerinden Serap Özdemir, organizasyonda sergilenen ürünlerle ilgili, 'Osmanlı şerbetlerimiz ve yemek kitaplarımız var. Kitaplarımızın içinde yer alan yemeklerimizi ve şerbetlerimizi tanıtıyoruz' ifadelerinde bulundu. FUAR 5 MART'A KADAR DEVAM EDECEK Fuarda İstanbul Valiliği'nin düzenlediği, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün darbe girişimine direnişi anlatan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 5 Mart'a kadar devam edecek fuara bu yıl 400 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.