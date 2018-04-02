(Görüntülü Haber) 'Arnavut Met' adliyeye sevk edildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'ye yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'nin yaptığı şüphelilere İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlenmişti. 11 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenilen 1 ton 100 kilo skunk ele geçirilmişti. Met Kanani'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.