(Görüntülü Haber) Arılar, parktaki ağaca oğul verdi
İZMİR'de, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte, bal arıları Bayraklı ilçesindeki bir parkta bulunan ağaca oğul verdi. Ağacın dalındaki arı öbeğini görenler şaşkınlık yaşadı. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir...
21 Mart 2018 Çarşamba 10:25
İZMİR'de, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte, bal arıları Bayraklı ilçesindeki bir parkta bulunan ağaca oğul verdi. Ağacın dalındaki arı öbeğini görenler şaşkınlık yaşadı. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir parktaki ağaca, bal arıları oğul verdi. Ağacın dalında biriken arı öbeğini gören vatandaşlar bu durumu ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla görüntüledi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Özkan, "Bir anda arı uğultusu duyuldu. Arkadaşlarla kaçıştık, uzaktan baktığımızda oğul verdiğini anladık. Ağaca toplanmaya başladılar. Burada uzun süre duracaklarını sanmıyorum" dedi.
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