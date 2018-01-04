(Görüntülü Haber) Arif V 216'nın Galası yapıldı

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: İstanbul



Yılın merakla beklenen filmlerinden Arif V 216'nın galası yapıldı. Galaya, filmin oyuncularının yanı sıra Türkiye'nin iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı Arif V 216 filminin galası Türkiye'nin iş ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir organizasyonla Zorlu PSM'de düzenlendi. Filmde kullanılan uzay kapsülü KML 3000 Elektronik galanın da yıldızı oldu ve kırmızı halıdaki yerini aldı. G.O.R.A. ve A.R.O.G filmleriyle Türk komedi tarihinin unutulmayan, efsane karakteri Arif ile Robot 216'nın maceralarının anlatıldığı filmin galası büyük ilgi gördü. Galaya filmin oyuncuları; Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Çağlar Çorumlu, Özge Özberk, Özgür Emre Yıldırım, Kubilay Aka, Erkan Üçüncü, Can Yılmaz'ın yanı sıra Kerem Alışık, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Kamil Güler, Mariya Anatasiyeva, Murat Cüreklibatur, Türk Sineması'nın efsane ismi Ediz Hun, yönetmen Kıvanç Baruönü ve filmin ortak yapımcısı Muzaffer Yıldırım katıldı. Cem Yılmaz galaya filmin oyuncuları ve Erşan Kuneri kostümü giyen oğlu Kemal Yılmaz'la birlikte geldi.





ÜNLÜ DAVETLİLER



İş ve sanat dünyasından ise Şeyma ve Acun Ilıcalı, Barış Arduç, Özge ve Tolga Çevik, Ronit ve Cem Hakko, Fazıl Say, Siren Ertan, Elif Dürüst, Rana ve Erol Tabanca, Berrin Yoleri, Feryal Gülman, Ayşegül ve Ahmet Hotiç, Serra Tokar, Sedef Zaim, Yasemin ve İzzet Özilhan, Leyla Alaton, Selin Demiratar, Berrin Zorlu, Yasemin Taciroğlu, Melis ve Uraz Kaygılaroğlu, Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, Beyza ve Engin Hepileri, Pınar ve Kerem Özçapkın, Vildan Atasever, Wilma Elles, Hatice Aslan'ın da aralarında olduğu davetliler geceye katıldı.





"FİLMİ BUGÜN İZLEYENLER BİRLİK, BERABERLİK GİBİ DOYGUN DUYGULAR YAŞADILAR"



Film gösteriminden önce sahneye çıkan ve seyircileri selamlayan Cem Yılmaz, filmde rol alan oyuncuları perdeye davet etti. Yılmaz, sahnede yaptığı konuşmada filme emeğe geçen isimlere teşekkür etti. Cem Yılmaz, “Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Kerem Alışık; hepsi birer başrol oyuncusu olan oyuncu arkadaşlarım bu filmde rol almayı kabul etti, bu bizim için büyük bir ödül. Çok teşekkür ediyorum. Çağlar Çorumlu'ya hepiniz gönlünüzde ayrı bir sayfa açacağınızı temenni ediyorum. Bugün burada olmayan çok kıymetli müzisyenler Tarkan, Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal'a filmdeki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize maddi manevi destek veren, çok kıymetli arkadaşım Farah'a kendisini canlandırma sürecinde destek ve ilham veren, ilgilenen çok kıymetli Ajda Pekkan'a da teşekkür ediyorum. Filmi bugün izleyenler birlik, beraberlik gibi doygun duygular yaşadılar. Türk Sineması'nda çok emek veren birçok ismin yükünü taşıyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bu elbette ki maddi kaynakla mümkün." dedi.





EDİZ HUN'A TEŞEKKÜR



Cem Yılmaz sahnede yaptığı konuşmada Arif V 216'ya Ediz Hun'un verdiği desteğe dikkati çekerek, “Bize filmin yapım aşamasında şevk vererek destek olan Ediz Hun ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Filmin yapımında böyle işaretler çok önemli, onun sayesinde filmde çok ciddi değişiklikler yaptım." dedi. Ediz Hun ise “Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Burada sizlerin huzurunda olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Olağanüstü ve hepsi birbirinden güzel bir ekiple çalışmanın gururunu yaşıyorum. Hepsi müstesna insanlar büyük sanatçılar. İnsanların birbirine saygı ve sevgiyle yaklaştıkları bir set yaşadık" diye konuştu.