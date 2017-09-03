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(Görüntülü Haber) Arhavi'de bayram ve festival coşkusu

ARTVİN, () - ARTVİN Arhavi Belediyesi tarafından organize edilen festivalin 45’incisi Artvin’in Arhavi ilçesinde final günü ile sona ererken bayram tatiline denk gelen etkinliklerin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Arhavi’de...

ARTVİN, () - ARTVİN Arhavi Belediyesi tarafından organize edilen festivalin 45’incisi Artvin’in Arhavi ilçesinde final günü ile sona ererken bayram tatiline denk gelen etkinliklerin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Arhavi’de hem bayram coşkusu hem de festivalin final gününde fındık ayıklama, aykırı hızarla odun kesme, dibekte mısır ayıklama, dik hızarla tahta biçme, halat çekme ve çeşitli sportif yarışmalar gerçekleştirildi. Meksika, Gürcistan, Moldova, KKTC ve Güney Afrika ülkelerinin dans gösteri ekipleri yaptıkları yöresel oyunlar ile büyük alkış topladı. Yarım aşıra yaklaşan Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde dostlukların pekişmesi ve kültürlerin kaynaşmasının en güzel örnekleri sergilendi. Festival finalini seyretmeye gelen ve aynı zamanda bayram tatili için memlekete ziyarette bulunan vatandaşlar etkinlikleri izleme fırsatı buldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise havai fişekler ile gökyüzü aydınlatıldı. Çalınan tulum ve kemençe eşliğinde horon oynandı. Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu festivalin amacına ulaştığını önümüzdeki festival için çalışmalara hiç ara vermeden başlatacaklarını ve daha büyük bir festivale imza atacaklarının sözünü verdi.

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