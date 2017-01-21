(Görüntülü Haber) Ardanuç'ta Kar Şenliği

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin), () - ARTVİN’in Ardanuç İlçesi Geçitli Köyü’nde düzenlenen ve farklı yarışmaların yapıldığı Kar Şenliği yoğun ilgi gördü. Tahta kızak yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Geçitli Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Kar Şenliği'nde konuşan Geçitli Köyü Muhtarı Hakan Öztürk, “Gençlerimiz ata topraklarını tanısın, örf ve adetleri öğrensin istedik. Şenlikler bu nedenle gerçekleştiriliyor. Birileri buraya dağ başı diyebilir. Varsın desinler. Dağın başı eğer insanlar varsa değerlidir” derken Ardanuç Kaymakamı Abdil Koç ise, “Soğuk bir havada ama sıcak bir atmosferdeyiz" diye konuştu, yarışmacılara başarı diledi. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde çuvalla koşma, iğneye ip geçirme, hızarla odun kesme ve halat çekme yarışmalarının da yapıldığı etkinlikte özellikle tahta kızak yarışlarında renkli anlar yaşandı. 1700 metre rakımdaki Geçitli köyünde, yaklaşık bir metre yüksekliğindeki kar üzerinde tahta kızaklarla kayanlar neşeli ve heyecanlı anlar yaşadı, doyasıya eğlendi. Yaş sınırlaması olmayan yarışmaların sonunda kategorilerinde birinci olanlara Geçitli Köyü muhtarlığınca çeşitli hediyeler verildi.