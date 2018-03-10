(Görüntülü Haber) Ardahan’da tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
ARDAHAN’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve fırtına sebebiyle Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi'nde çok sayıda otomobil ve TIR mahsur kaldı. Araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde dün akşam...
10 Mart 2018 Cumartesi 13:41
ARDAHAN’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve fırtına sebebiyle Ardahan-Artvin karayolunun Sahara Geçidi'nde çok sayıda otomobil ve TIR mahsur kaldı. Araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Ardahan'ı, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi'nde şiddetli tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşünce çok sayıda otomobil ve TIR mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
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