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(Görüntülü Haber) Ardahan'ın Hanak ilçe ve ilçeye bağlı 3 köy kuduz tehlikesi nedeniyle karantinaya alındı.

Dağda aç kalan tilkilerin köylere inerek köpek ve kedilere bulaştırdığı tahmin kuduz nedeniyle Hanak ilçesine bağlı Sevimli Köyünün girişine, Burada kuduz hastalığı var yazılı tabela asıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü...

Dağda aç kalan tilkilerin köylere inerek köpek ve kedilere bulaştırdığı tahmin kuduz nedeniyle Hanak ilçesine bağlı Sevimli Köyünün girişine, Burada kuduz hastalığı var yazılı tabela asıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, Hanak ilçesine bağlı Sevimli köyünde bir köpekte kuduz vakasının tespit edildiğini ve köyün 3 ay süreyle karantinaya alındığını belirtti. Karantinaya alınanan ilçe ve köylere hayvan giriş çıkışının yasak olduğunu ifade eden Şişman, Tedbir amaçlı Hanak ilçe merkezi ile birlikte Börk ve Binbaşak köyleri de karantinaya alındı. Yani buralar riskli bölge durumunda. Söz konusu noktalarda 300'e yakın kedi ve köpek aşılandı. Aşı çalışmaları devam ediyor. Virüsün yaban hayvanlardan özellikle tilkilerden bulaştığını tahmin ediyoruz diye konuştu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK 
Haber Deniz BAŞLIARDAHAN ()
 
-Gündem tr 2017-12-31 170211 

(Tür: Yurt)
 

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