Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), () - ARDAHAN'ın Posof ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi. İlçede gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardahan'ı Türkgözü Sınır Kapısı'na bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi saat 06.00 itibariyle ulaşıma kapandı. Etkili olan fırtına nedeniyle yol açma çalışmaları güçlükle yapılıyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapanmasın nedeniyle Kaymakamlık tarafından ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Posof'ta yapacağı muhtarlar toplantısı iptal edildi.
(Görüntülü Haber) Ardahan'da eğitime kar engeli (Yeniden)
Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), () - ARDAHAN'ın Posof ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi. İlçede gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı...
10 Ocak 2018 Çarşamba 15:50
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