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(Görüntülü Haber)Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan ve doğaseverlerin gözdesi olan Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını oldu. Kanyonu gezen Söke Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri doğa harikasına hayran kaldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı...

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan ve doğaseverlerin gözdesi olan Arapapıştı Kanyonu'na ziyaretçi akını oldu. Kanyonu gezen Söke Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri doğa harikasına hayran kaldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 'Dünyanın 8'inci harikası' diyerek hizmete açtığı Bozdoğan'ın Kemer Barajı'ndaki Arapapıştı Kanyonu, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Efeler ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş, doğa harikasıyla buluşuyor. Kanyon, doğal oluşumunun yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir yer olarak da dikkat çekiyor. Efeler ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş, 380 metre yüksekliğinde, 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikası olan Arapapıştı Kanyon'u ziyaret ediyor. Söke Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri de ziyaret edenler arasında yer aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından temin edilen araçla Söke'den Bozdoğan'a gelen kulüp üyeleri, düzenlenen organizasyonla kanyonun eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Söke Zirve Dağcılık Kulübü Şube Başkanı Faysal Yeşilyağcı, tekneyle iki saate yakın bitmesini istemedikleri harika bir yolculuk yaptıklarını belirterek, "Burası gerçekten bir doğa harikası, bir cennet" dedi.

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