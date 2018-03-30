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(Görüntülü Haber) "Arap Çetesi"ne operasyon... Ortaköy'de 2 ay önce gece kulübüne saldırmışlardı

İSTANBUL - "ARAP ÇETESİ"NE OPERASYON... ORTAKÖY'DE 2 AY ÖNCE GECE KULUBÜNE SALDIRMIŞLARDI Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul Ortaköy'de 2 ay önce 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü saldırısıyla...

İSTANBUL - "ARAP ÇETESİ"NE OPERASYON... ORTAKÖY'DE 2 AY ÖNCE GECE KULUBÜNE SALDIRMIŞLARDI Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul Ortaköy'de 2 ay önce 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü saldırısıyla ilgili polis bir çeteye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklandı. Saldırganların 1,5 ay önce bir iş insanını da kaçırarak öldürdüğü ortaya çıktı. Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan Ziver Ç.'nin işlettiği gece kulübünü, 24 Ocak günü motosikletli iki saldırgan kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırı sonucunda kulüpte koruma olarak görev yapan Erkan Kayatekin ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. 9 KİŞİ TUTUKLANDI Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili liderliğini Özkan K.'nın yaptığı ve "Arap çetesi" olarak bilinen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 12 kişiden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İŞ İNSANINI DA ÖLDÜRMÜŞLER Öte yandan polisin yaptığı soruşturmada; 10 Şubat'ta Eyüp Güzeltepe'deki bir parkta cesedi bulunan iş insanı Yaşar Tekmanlı'yı da "Arap Çetesi" üyelerinin öldürdüğü ortaya çıktı. 700 bin lira borcu olduğu için Yalova'dan İstanbul'a getirilerek bir parkta öldürülen Yaşar Tekmanlı'yı öldüren kişilerin de tutuklananlar arasında olduğu belirtildi.

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