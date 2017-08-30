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(Görüntülü Haber) Arama- kurtarma köpeği 'Leon' bandodan ürküp kaçtı

KAYSERİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Kutlamaların yapıldığı alana getirilen AFAD'a ait 'Leon' adlı arama kurtarma köpeği bandodan ürktü. Köpek ,protokol çadırının önüne gelince sahibinin elinden...

KAYSERİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Kutlamaların yapıldığı alana getirilen AFAD'a ait 'Leon' adlı arama kurtarma köpeği bandodan ürktü. Köpek ,protokol çadırının önüne gelince sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlanan kutlamalara Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Altıntuğ, kamu kuruluşlarının yöneticileri, gaziler, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından sonra Vali Kamçı ve beraberindeki protokol Valilik makamında bayramlaştı. Protokol ardından, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan tören alanına geçti. T örende üstü açık araca binen Vali Süleyman Kamçı, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Altıntuğ halkı selamladı. Törene gelenlerin selamlanması ardından halk oyunları gösterisi ve tören geçişi yapıldı. Askeri birliklerin tören alanından geçişi sırasında töreni izleyenler tarafından alkışlandı. Tören geçişinde AFAD'a ait 'Leon' isimli arama kurtarma köpeği bandodan ürküncü protokol çadırının önüne gelince sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Sahibi tarafından yakalanan köpek yeniden tören alanında geçirilmek istendi. Korkan köpek tören alanından geçmeyince kenara alınarak protokol tribününün arkasına götürüldü. Tören geçişi sonrası program sona erdi.

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