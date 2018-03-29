ADANA,() Adana'da hafif ticari aracın motor kısmında mahsur kalan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Sarıçam İlçesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Tolgahan Aydın, hafif ticari aracının motor kısmında bir yavru köpek gördü. Girdiği yerde sıkışan yavru köpeği çıkaramayan Aydın, itfaiyeden yardım istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
(Görüntülü Haber) Araçta mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
ADANA,() Adana'da hafif ticari aracın motor kısmında mahsur kalan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Sarıçam İlçesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Tolgahan Aydın, hafif ticari aracının motor kısmında bir yavru köpek...
29 Mart 2018 Perşembe 11:07
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