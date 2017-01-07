OTOBÜS VE MİNİBÜS GELMEYİNCE KAR ALTINDA YÜRÜDÜLER Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar oldukları yerden kalkamadı. Otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Yollar kapanınca vatandaşlar araçlarını yol kenarına bıraktı. Basın Ekspres yolunda yol kenarında uzun araç kuyrukları oluştu.
(Görüntülü Haber) Araçlarını yol kenarına bıraktılar
OTOBÜS VE MİNİBÜS GELMEYİNCE KAR ALTINDA YÜRÜDÜLER Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları...
07 Ocak 2017 Cumartesi 09:03
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