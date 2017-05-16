(Görüntülü Haber) Araçlardaki standart dışı aksesuarlar imha edildi

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, () - DÜZCE'de polisin yaptığı denetimlerde araçlarında standat dışı aksesuar bulunan sürücülere para cezası uygulandı. El konulan aksesuarlar ise imha edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı noktalarda yaptıkarı denetimlerde, araçlardaki aksesuarları kontrol etti. Araçlarda bulunan ve Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı olan abart egzoz, siren, megafon ve Amerikan Pres Plaka (APP) gibi aksesuarlara el konuldu. Sürücülere ise para cezası uygulandı.



Bugün ve daha önce yapılan denetimlerde toplam 250 otomobil ve motosiklet üzerinde tespit edilerek el konulan standart dışı aksesuarlar, İl Özel İdaresi'ne ait parka götürülerek iş makinesiyle ezilerek imha edildi.



Trafik polislerinden İsmail Çelik, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı standart dışı aksesuarların araçlara takılmasının yasak olduğunu söyleyerek, "Bu tür aksesuarlara kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşa rahatsızlık vermeye kimsenin hakkı yok. Yeni çıkan yasaya göre cezalar da ağırlaştırıldı. Sürücülerimizin buna dikkat etmesini istiyoruz" dedi.