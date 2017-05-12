(Görüntülü Haber) Arabalı vapur tekneye çaptı (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Uğur AYAZSIN / İstanbul Sarıyer İstinye'deki arabalı vapur iskelesine 16.40 seferini almak için yanaşan boş bir arabalı vapur, yan tarafında bulunan bir diğer iskelede demirli bulunan özel tekneye çarptı. Her iki deniz aracında da küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Arabalı vapur tedbir amaçlı Beykoz Çubuklu da bulunan merkez iskeleye götürüldü. Arabalı vapurun vurduğu teknede bulunan bir kişi çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek tekenin içerisinde düştü. Hafif yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Şehir Hatlarının arabalı vapurunda İstinye-Beykoz, Beykoz-İstinye seferleri devam ediyor. YOLCULAR 3 SAAT BEKLEDİ Kazayı gören bir yolcu, olayla ilgili, "Gemi yata vurdu. 3 saate yakındır bekliyoruz. Bir tanesi de çalışmadığı için 3 saattir beklemedeyiz. Yaralanma olmadı. Sadece 2 teknede hasar var. Feribot çekildi seferden alındı motorunda arıza varmış" dedi.