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(Görüntülü Haber) Apartmanın çatısında korkutan yangın

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, dört katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri, binadakileri tahliye ettikten sonra su sıkarak alevleri alt katlara sıçramadan güçlükle söndürdü. Anafartalar Mahallesi,...

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, dört katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri, binadakileri tahliye ettikten sonra su sıkarak alevleri alt katlara sıçramadan güçlükle söndürdü. Anafartalar Mahallesi, Kooperatif Sokak'taki 4 katlı Devecioğlu Apartımanı'nın çatı katında bugün saat 03.30 sıralarında bacadan yangın çıktı. Alevleri farkeden apartman sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri, önlem amacıyla önce binadakileri tahliye etti, ardından da alevler su sıkarak müdahalede bulundu. Çatı katındaki 12 kiloluk mutfak tüpünün patlama olasılığı itfaiye ekiplerini zor durumda bıraktı. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu alt katlara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatısında hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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