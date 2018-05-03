SAMSUN’da 8 katlı bir apartmanın bacasından düşen martıyı apartman görevlisi kurtardı. Samsun’un İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartmanın kazan dairesinde kaloriferi yaktığında bir ses duyan apartman görevlisi Ali Yavuz (50), hemen kazan dairesinin baca ile bağlantılı olan kısmındaki kapağı açtı. Yavuz, burada bir martının olduğunu fark etti. Duman ve isten dolayı rengi değişen martıyı hemen kazan dairesinden çıkaran Yavuz, daha sonra da serbest bıraktı. Martı bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar martıyı kurtaran apartman görevlisine teşekkür etti. Kazan dairesinde ses duyduğunu belirten Ali Yavuz, “Havaların soğuk olması nedeniyle kazanı akşamları hafif de olsa yakmaya çalıştım. Kazanı yaktığımda bacadan düşen kuşun sesini duydum. Martıyı zehirlenmemesi için oradan aldım ve dışarıya götürüp saldım” dedi.
(Görüntülü Haber) Apartman bacasına düşen martı kurtarıldı
SAMSUN’da 8 katlı bir apartmanın bacasından düşen martıyı apartman görevlisi kurtardı. Samsun’un İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartmanın kazan dairesinde kaloriferi yaktığında bir ses duyan apartman görevlisi...
03 Mayıs 2018 Perşembe 12:18
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