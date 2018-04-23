(Görüntülü Haber) Antalyalılar, çocuklar için yürüdü

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan yürüyüşü, her yaştan Antalyalıyı bir araya getirdi. SGK Kavşağı'nda başlayıp Şarampol Caddesi üzerinde devam eden ve MarkAntalya AVM önünde son bulan yürüyüşe ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, eşi Ebru Türel, oğlu Akın Türel, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır eşlik etti. Çok sayıda Antalyalının katıldığı yürüyüş kortejinin önünde, Mehteran Takımı yer aldı. Kendilerine özgü yürüyüş şekliyle etkinliğe önderlik yapan mehteran, çocukların ilgi odağı oldu. 23 Nisan yürüyüşüne ellerinde balon, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle katılan çocuklar, İzmir Marşı başta olmak üzere şarkı ve marşlar söyleyerek eşlik etti. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atan çocuklar, evlerinin balkonlarından kendilerini izleyenlere de el sallayarak selam verdi. Yürüyüş boyunca esnafı selamlayan Türel ailesine, çocuklar eşlik etti. Başkan Türel, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.