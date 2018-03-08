(Görüntülü Haber) Antalyalı bisikletliler, Çanakkale şehitlerine toprak götürüyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir grup bisikletli, 1100 kilometre pedal çevirerek, 57'nci Alay Şehitliği'nde yatan Manavgatlı şehitlerin mezarlarına memleketlerinden toprak götürecek. ​Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Manavgatlı şehitlerin mezarlarına memleketlerinden toprak götürmek üzere yola çıkan 5 bisikletli, Cumhuriyet Meydanı'ndan uğurlandı. Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen ve Başkan Yardımcısı Aydın Öz'ün yolcu ettiği gruba yarın Antalya'dan 1 bisikletli dahil olacak. Bisikletliler, plastik şişelere koydukları toprakları Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Mehmetçik'in mezarlarına dökecek. '1100 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEĞİZ' Bisikletliler adına açıklama yapan Ufuk Anatça, "57'nci Alay Şehitliği'nde yatmakta olan Manavgatlı şehitler var. Kızıldağ'dan, Taşağıl'dan, Beşkonak mahallelerinden toprak aldık. Mezarlarına serpmeye gidiyoruz. 1100 kilometre pedal çevireceğiz ve inşallah şehitlerin mezarlarına memleketlerinin, köylerinin toprağını götüreceğiz" dedi. 'YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ' Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de düzenlenen etkinliği çok önemsediklerini belirterek, "Böyle kutsal birlikteliğe her zamandan fazla bizi biz yapan, değerlerimize sahip çıkan Ulu Önder Atatürk'ün geçmişte verdiği o onurlu mücadelelere sahip çıkan bir etkinlik olduğu için yürekten destekliyoruz. 1'i yarın Antalya'dan gruba katılacak olan 6 bisikletli kardeşimiz Manavgat adına Çanakkale'deki özel etkinliğin parçası olacak. Son derece gurur verici bir davranış. Biz de onlara katkı yapmak, onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla buradayız. Manavgat’ımız adına son derece önemli bir etkinlik. Hepsine Manavgat halkı adına öncelikle bu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Sözen ile vedalaşan bisikletliler, Çanakkale'ye doğru yola çıktı.