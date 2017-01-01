(Görüntülü Haber) Antalya yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleri ile karşıladı

Alparslan Çınar/ANTALYA-) Antalya, 2017 yılını sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleri ile karşıladı. DEMİR BARİYERLERLE ARAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU Geçtiğimiz yılbaşında Cumhuriyet Meydanı ve kent merkezinde birçok noktada gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşlar yeni yılı karşılarken bu yıl güvenlik önlemleri nedeniyle hiçbir etkinlik planlanmadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri özellikle Antalya Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan ana ve ara yolları araç trafiğine kapattı. Demir bariyerlerle kapanan yollarda arama noktaları oluşturuldu. Cumhuriyet Meydanı'na gitmek isteyen vatandaşlar yaya bir şekilde arama noktalarından tek tek aranarak geçebildi. Kentin en işlek olan noktaları bu yıl yerini derin bir sessizliğe bıraktı. ANTALYA VALİSİ GÖREVİ BAŞINDAKİ MEMURLARA ÇİKOLARA İKRAM ETTİ Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile birlikte yılbaşına görevleri başında girecek olan memurları ziyaret etti. Vali Karaloğlu ilk olarak Bahçelievler Polis Karakolu'ndaki polisleri ziyaret etti. Burada motosikletli polislerle bir süre sohbet eden Karaloğlu, daha sonra 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi ve MOBESE dairesini ziyaret etti. Görevleri başındaki memurlarla bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, yeni yıla çalışarak giren personele görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca Vali Karaloğlu, sağlık çalışanlarına tek tek çikolata ikram etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı da ziyaret eden Karaloğlu, burada itfaiyecilerin ikram ettiği çiğköftelerin tadına baktı. Vali Karaloğlu, son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek buradaki sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.