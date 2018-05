(Görüntülü Haber) Antalya turizmi, Perge'de 'yaza merhaba' dedi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA turizminde 2018'in 'Perge Yılı' ilan edilmesi nedeniyle Perge Antik Kenti'nde 'Yaza Merhaba' kokteyli düzenlendi. Geçen yıl 10 milyonun üzerinde turistin geldiği kentte sadece 60 bin kişinin ziyaret ettiği Perge'yi bu yıl en az 4 milyon kişinin ziyareti hedefleniyor.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun fikri olarak ortaya çıkan ve Antalya Yüksek İstişare Konseyi'nce de kabul edilen her yıl tarihi bir değerin tema olarak belirlenmesi ve bu yıl ilk olarak 'Perge Yılı' ilan edilmesiyle ilgili Perge Antik Kenti'ne 4 milyon ziyaretçi hedefleniyor. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Perge Yılı teması için kurumsal kimlik oluşturulması ve yıl boyunca etkinliklerin planlaması görevi verilen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB), ilk olarak antik kentte 'Yaza Merhaba' kokteyli ve bir konser düzenledi.



VALİ KARALOĞLU CANLI BAĞLANTI KURDU



Perge Antik Kenti'ndeki kokteyl ve konsere Antalya Vali vekili Nurettin Ateş, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve çok sayıda kamu kurumu yöneticisiyle turizm sektörü temsilcileri katıldı. İçişleri Bakanlığı'nın Gaziantep'teki toplantısına katılan Vali Münir Karaloğlu, sinevizyondan görüntülü konferans sistemiyle törenin yapıldığı alana canlı bağlantı kurdu.



PERGE YILI TEMASINA DESTEK ÇAĞRISI



Tören alanına görüntülü canlı bağlantı kuran Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın turizmde 2018 yılına muhteşem başlangıç yaptığını belirterek, “Şu anda yüzde 45, geçen senenin üzerindeyiz. Rakamlar her geçen gün daha iyiye gidiyor. Böyle devam ettiği sürece koyduğumuz hedeflere hep beraber ulaşmış olacağız. Bu sene 2018 Perge Yılı olması nedeniyle Perge'de sezonu açıyoruz. Sizlerden Perge Yılı temasına destek olmanızı bekliyorum ve benzeri birçok etkinlik ve toplantılar Perge'de yapılabilir ve böylece daha çok misafir Perge'de ağırlayabiliriz. Bu seneden umudumuz çok ve sene sonuna geldiğimizde hem turist sayısı bakımından hem geliri bakımından hepimizi mutlu edecek bir sonuç alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



TURİZM ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM UYARISI



Vali Karaloğlu, turizm sektörü temsilcilerini son günlerde artan ölümlü trafik kazaları nedeniyle şoförlerin eğitimi konusunda da uyardı. Daha sezonun başında 4-5 tane çok ciddi trafik kazası olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Bugün 3 arkadaşımız hayatını kaybetti. Sizlerle sezon başında yaptığımız değerlendirme toplantısında şoförlerin eğitiminin çok önemli olduğunu, bütün acentelerin ve grupların kendi şoförlerini eğitmeleri gerektiğini konuşmuştuk. Ama daha sezonun başındayız ölümlü kazalarımız var. Lütfen şoförlerinizi uykusuz çalıştırmayın, eğitimleri tam olmayan şoförleri arabalara vermeyin. Bu konuda sizden yardım ve destek bekliyorum. Tekrar sezonun hayırlı olmasını ve iyi bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.



4 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ



Perge'nin medeniyetin beşiği olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AYİK kararıyla her yıl bir antik kentin öne çıkacak olmasının dünya kenti Antalya'nın tanıtımı açısından önemli ve geç atılmış bir adım olduğunu söyledi. Bu yılın tanıtım temasına Perge ile başlanmasının çok anlamlı olduğunu da kaydeden Türel, “Biz tarihi merkezlerimize hak ettiği değeri istediği düzeyde vermedik. Bu yıl Antalya'da 14 milyon turist bekliyoruz. Kaybolan yılları telafi etmeyi hedefliyoruz ve kentimize gelecek turistlerin en az 4 milyonunun da Perge Antik Kenti'ni ziyaret etmesini diliyoruz. Geçen sene 10 milyon turist gelmiş ama Perge'ye ziyaretçi sayısı maalesef 60 bin. Bu yıl tabi biz çıtayı çok yükselttik. Helenistik dönemlerin bu eşsiz güzelliğini sergileyen Perge'yi görmeyen kimse kalmamalı" dedi.



BU ZENGİLİKLER TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMELİ



Antalya'nın deniz kum güneş gibi güzelliklerinin yanı sıra tarih, kültür sanat gibi zenginliklerden oluştuğu ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan bir kent olduğunu dile getiren AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, “Turizm sezonu açıldı ve bu sene 2014 rakamlarına ulaşmamız mümkün görünüyor. Turizmde geçen seneye göre yüzde 45 büyüme yaşanıyor ve tüm Avrupa ülkelerinde bir yükselme var. Rusya pazarında da Rusya tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaştı. Ülkemize gelen turisti doğal güzelliklerimiz ve değerlerimize yönlendirmeliyiz. Dünyada Antalya'daki kadar antik kent ve tiyatroya sahip başka şehir yok. Bu zenginliklerimizi turizmde değerlendirmeliyiz. Bu yıl tema olarak Perge belirlendi. Perge Helenistik dönemlerin en zengin ve büyük şehirlerinden biri. Antalya müzesindeki eserlerin yarısı Perge'ye ait. Fakat ziyaretçi sayılarına baktığımızda gereken farkındalığı yaratamamışız. Bu yıl 14 milyon turistin gelmesini beklediğimiz Antalya'da Perge'ye daha çok ziyaretçi bekliyoruz" dedi.



ANTGİAD'DAN BİR SÜTUN



Perge Yılı kapsamında binlenrce sütunun bulunduğu antik kentte, sütunların tarihi dönemlerinde olduğu gibi orjinal şeklinde aynı yerlerine dikilmesi amacıyla başlatılan kampanya kapsamında da Antalya Genç İşadamları Derneği, 2 bin 500 TL karşılığında bir sütunun dikimini üstlendi. Bağış yapanlara sütunların üzerine isimleri de yazılı küçük bir levha asılıyor. ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, yaptıkları bağış karşılığında bir sütuna ANTGİAD ismini taşıyan küçük levhayı yapıştırdı.