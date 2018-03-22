(Görüntülü Haber) Antalya'nın yüzde 15'i 'koruma' altında

ANTALYA'da koruma altında bulunan 5 milli park, 4 tabiat parkı, 3 tabiat koruma alanı, 10 tabiat anıtı, 8 yaban hayatı geliştirme sahası, 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı ve 46 avlak sahasının kentin yüzölçümünün yüzde 15'ine tekabül ettiği belirtildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da korunan alan miktarı, toplam yüzölçümünün yüzde 15'i. Antalya, İbradı ilçesindeki 11 bin 466 dekarlık Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, Döşemealtı'nda bulunan 67 bin dekarlık Güllükdağı (Termessos) Milli Parkı, Manavgat, Serik ilçeleri ile Isparta'nın Sütçüler ilçesi sınırlarında yer alan 357 bin 192 dekarlık Köprülü Kanyon Milli Parkı, Kaş ilçesi ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan 16 bin 433 dekarlık Saklıkent Milli Parkı, Konyaaltı, Kemer ve Kumluca ilçelerinde yer alan 311 bin 659 dekarlık Beydağları Sahil Milli Parkı ve 4 tabiat parkı, 3 tabiat koruma alanı, 10 tabiat anıtı, 8 yaban hayatı geliştirme sahası, 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı ve 46 avlak sahası ile Türkiye'nin korunan alan bakımından önemli illerinden biri olarak dikkat çekiyor.



İl genelinde ayrıca Alanya'da 265 dekarlık İncekum Tabiat Parkı, Aksu ilçesinde 5 bin 965 dekarlık Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, Kumluca ilçesinde 425 dekarlık Mavikent Tabiat Parkı, Kemer ilçesinde 118 dekarlık Tekirova Tabiat Parkı, Finike ilçesinde 4 bin 230 dekarlık Alacadağ Tabiatı Koruma Alanı, Elmalı ilçesinde 155 bin 642 dekarlık Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı ve Kumluca ilçesinde 5 bin 601 dekarlık Dibek Tabiatı Koruma Alanı bulunuyor.



Alacadağ, nadir orman ağacı türleri ve 20'den fazla ağaç türüne sahip oluşuyla dikkat çekerken, Çığlıkara ise önemli bir orman ağacı olan sedirin optimum yayılış alanı olarak aralarında endemik türlerin de bulunduğu 400'e yakın bitki türü barındırıyor.



Elmalı Aslan Ardıcı Tabiat Anıtı, Kumluca Dibek Sedir Ağacı Tabiat Anıtı, Kemer Gedelma Çınarı Tabiat Anıtı, Elmalı Karamık Köyü Sedir Tabiat Anıtı, Elmalı Koca Sedir Ağacı Tabiat Anıtı, Döşemealtı Kocain Mağarası Tabiat Anıtı, Elmalı Kocakatran Lübnan Sediri Tabiat Anıtı, Elmalı Koç Sediri Tabiat Anıtı, Elmalı Şah Ardıç Tabiat Anıtı ve Serik Zeytintaşı Mağarası Tabiat Anıtı da Antalya'nın korunan alanları içerisinde yer alıyor.



Hedef türü yaban keçisi olan Akseki İbradı Üzümdere, Alanya Dimçayı, Cevizli Gidengelmez Dağı, Düzlerçamı, Gündoğmuş, Kaş ilçesindeki Kıbrıs Çayı, Finike'de Sarıkaya ve Konyaaltı ilçesinde Sivridağ yaban hayatı geliştirme sahaları ile Belek, Çıralı, Demirtaş, Gazipaşa, Kale, Kızılot, Kumluca, Patara ve Tekirova deniz kaplumbağası yuvalama kumsalları da Antalya'nın doğal zenginlikleri arasında bulunuyor.



Antalya'da milli parklar ve tabiat parkları gibi korunan alanların en önemli özelliklerinden biri, şehir merkezine yakın olması. Resmi kayıtlara göre korunan alanları, yılda yaklaşık 300 bin civarında turist ziyaret ediyor.