(Görüntülü Haber) Antalya'da yeni yıl festivali dansla başladı

I.W.A.B Uluslararası Kadınlar Çiçek Açıyor Hareketi Yeni Yıl Festivali, 60 yaş üzeri Efsane Dans Grubu'nun vals gösterisi ve mücevher defilesiyle başladı. Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki festivalin açılışını, I.W.A.B Proje Başkanı ve Koordinatörü Hatice Bozkurt ile projeye destek veren derneklerin başkanları yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festival, Cam Piramit'te kurulan podyumda 60 yaş üzeri Efsane Dans Grubu'nun vals gösterisiyle başladı. Gösteri ardından mankenlik ajansı Esline'nin mankenleri, mücevher ve nostaljik şapka defilesi için podyuma çıktı. Mankenler birbirinden güzel tasarımları podyumda tanıttı. Etkinlikleri ilgiyle izleyen kadınlar defileyi ayakta alkışladı. 40 şapkanın yanı sıra irili ufaklı 100'ün üzerinde mücevherin tanıtıldığı defilenin ardından katılımcılar hediyelik eşya, takı, elbise gibi ürünlerin satışta olduğu stantlarda yeni yıl için alışveriş de yaptı. ANTALYA'NIN TURİZMİNE KATKI Festival hakkında bilgi veren I.W.A.B Proje Başkanı ve Koordinatörü Hatice Bozkurt, Antalya'nın turizm potansiyelinin dünya genelinde yükselmesi için 'Kadınlar Çiçek Açıyor' hareketini başlattıklarını belirtti. Planladıkları etkinliklerde kadın istihdamına da dikkati çekmeye çalıştıklarına değinen Bozkurt, "Antalya'ya gönül veren, Antalya sevdalısı herkesi destek olmak adına festivale davet ettik. Üç gün boyunca dans gösterileri, söyleşiler, imza günleri, alan süslemeleri, defileler ve sergilerle Antalya'da karnaval havası yaşatacağız" dedi. Festival, 30 Aralık'ta düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası ve İşaret Dili Korosu'nun konseriyle sona erecek.