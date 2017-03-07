Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...

(Görüntülü Haber) Antalya'da Türkiye, ABD ve Rusya zirvesi (4)

SURİYE ve Irak'ta sürdürülen operasyonlar Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD, Rusya Genelkurmay Başkanlarının katıldığı toplantıda ele alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD...

SURİYE ve Irak'ta sürdürülen operasyonlar Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD, Rusya Genelkurmay Başkanlarının katıldığı toplantıda ele alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, dün Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'e geldi. Kasım 2015'te düzenlenen G-20 zirvesinin yapıldığı otelde bugün yapılan Genelkurmay Başkanlarının görüşmeleri için bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Üç Genelkurmay Başkanının yarın kentten ayrılacağı kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın web sayfasında konuyla ilgili yer alan açıklamada ise şöyle denildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.