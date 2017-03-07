(Görüntülü Haber) Antalya'da Türkiye, ABD ve Rusya zirvesi (3)

SURİYE ve Irak'ta sürdürülen operasyonlar Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD, Rusya Genelkurmay Başkanlarının katıldığı toplantıda ele alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, dün Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel'e geldi. Kasım 2015'te düzenlenen G-20 zirvesinin yapıldığı otelde bugün yapılan Genelkurmay Başkanlarının görüşmeleri için bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Üç Genelkurmay Başkanının yarın kentten ayrılacağı kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın web sayfasında konuyla ilgili yer alan açıklamada ise şöyle denildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." -