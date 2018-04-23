(Görüntülü Haber) Antalya'da 'sevgi zinciri'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yılı coşkuyla kutlandı. Protokol üyeleri el ele tutuşarak, çocukların oluşturduğu sevgi zincirine eşlik etti.



Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kutlamalar, Karaalioğlu Parkı'nda devam etti. Buradaki kutlamalara Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra, vatandaşlar katıldı.



Açılış konuşmalarının ardından çocukların gerçekleştirdiği dans ve gösteriler ilgiyle izlendi. Tören sonunda çocukların oluşturduğu sevgi zincirine protokol de dahil oldu. Vali Karaloğlu başta olmak üzere Başkan Türel ve Piyade Albay Savran sevgi zincirinde çocukların ellerini tutarak yer aldı.



RUS ÇOCUKLAR DA TÖRENİ İZLEDİ



Antalya'da yaşayan Rus aileler de çocuklarının yüzlerine ay yıldız yaparak törene getirdi. Alanda ailesiyle kutlamaları izleyen minik bir kız çocuğunun göz bebeğine yansıyan ay yıldız ise ilgi çekti.



Tören, protokol ve çocukların birlikte fotoğraf çekiminin ardından son buldu.