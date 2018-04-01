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(Görüntülü Haber) Antalya'da sahiller doldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, pazar günü sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, Lara Sahili'ni doldurdu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, Lara Sahili'ni doldurdu. Güneşli...

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, pazar günü sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, Lara Sahili'ni doldurdu.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, Lara Sahili'ni doldurdu. Güneşli havanın keyfini yaşayanlar, sahilde zaman geçirmeyi tercih etti. Bazı turistler denize girerken kimisi güneşlendi. Çocuklarıyla deniz kenarını tercih eden Emine Keleş, güzel havanın keyfini yaşayarak çocukları ile eğlendiğini belirtti. Balık tutmaya çalışan Hüseyin Sağır ise herkesi sahilde mutlu gördüğünü belirterek, “Gördüğünüz gibi herkes sahilde, herkes mutlu. Ben de balık tutarak mutlu olmaya çalışıyorum. Aslında şu an balık yok, balık bahane" dedi.
 

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