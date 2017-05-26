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(Görüntülü Haber) Antalya'da sahilde ve denizde temizlik operasyonu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da DENİZ Temiz Derneği (TURMEPA), Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Sahil Güvenlik personeli ve gönüllüler, Örnekköy Plajı'nda sahilde ve denizde temizlik yaptı Akdeniz'e kıyısı...

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da DENİZ Temiz Derneği (TURMEPA), Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Sahil Güvenlik personeli ve gönüllüler, Örnekköy Plajı'nda sahilde ve denizde temizlik yaptı Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin ortak hareket kararı aldığı 'Akdeniz'i Temiz Tutalım: Clean Up The Med' kampanyası, sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi. TURMEPA, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve gönüllülerin desteğiyle Örnekköy Plajı'nda temizlik etkinliği düzenlendi. Kurbağa adamlar deniz dibindeki atıkları topladı, gönüllüler ve belediye personeli de sahili dolaşarak atıkları poşetlere doldurdu. Sahilde güneşlenen tatilciler de çalışmaları yakından izledi. Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen TURMEPA sorumlusu Tuğba Göksoy, "Deniz kirliliği ile mücadele eden ve denizlerimizi yaşatmak için örnek projeler geliştiren TURMEPA, mayıs ayı boyunca Türkiye'nin farklı kıyılarında temizlik etkinlikleri gerçekleştirecek. Bu yıl İstanbul, Antalya, Çanakkale, İzmir, Kırklareli, Didim, Bodrum, Fethiye ve Marmaris kıyılarına uzanan TURMEPA Antalya etabını gerçekleştirdik" dedi. Deniz altından şamandıra iskelesi, otomobil lastiği, bira şişeleri gibi atıklar topladıklarını belirten Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürü Deniz Yılmaz, "Su altı daha çok insan eliyle kirletilmiş durumda. Bira şişeleri, otomobil lastikleri gibi çeşit çeşit atık var. Kirletip temizlemek yerine kirletmemeye özen göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

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