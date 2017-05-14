(Görüntülü Haber) Antalya'da rengarenk festival

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, () - ANTALYA'da 2'ncisi düzenlenen Dream Of Color Fest'e katılan yerli ve yabancı tatilciler, 7 farklı renkteki boyaları birbirine atarak yaptıkları boya savaşıyla eğlenceli saatler geçirdi.



Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen 'Dream Of Color Fest, Lara Beach Park'ta 5 nolu plajda yapıldı. 'Antalya, Rengarenk olmaya hazır mısınız' sloganıyla düzenlenen Holi Festivali'ne katılanlar, organik gıda boyalarını birbirlerinin üzerine atarak boya savaşı yaptı. Müzik eşliğinde boya savaşı yapan yerli ve yabancı tatilciler, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 farklı renkteki boyalarla rengarenk olan yüzleriyle bol bol özçekim yaptı.