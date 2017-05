(Görüntülü Haber) Antalya'da on binler yürüdü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Sağanak yağmura karşın on binlerce kişi, ellerinde meşaleler, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüdü.



Muratpaşa Belediyesi ve sivil toplum örgülerinin katılımıyla düzenlenen fener alayı, Konyaaltı Beach Park'tan başlayıp, Konyaaltı ve Cumhuriyet caddelerini takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Etkinliğe katılan on binlerce kişi, ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle meşaleler eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında 400 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı. Kalabalık yürüyüş boyunca İzmir Marşı'nı seslendirdi, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı.



Geleneksel fener alayı yürüyüşüne CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekilleri CHP'li Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ve 'Cumhuriyet İçin El Ele Platformu' içinde yer alan 70'in üzerinde sivil toplum örgütünün temsilcileri de katıldı.



Antalyalıların doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'nda, fener alayı alkışlarla karşılandı. Burada halka seslenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Toroslarda bir yörük çadırında duman tütüyorsa cumhuriyet tehlikede değildir, emin ellerdedir' dediğini belirterek, şunları söyledi:



“İşte Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bu yağmura rağmen on binler toplanıyorsa, cumhuriyetimiz emin ellerdedir, herkes müsterih olsun. 1453'te İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet 'Ben, Doğu Roma İmparatoruyum' dedi. Bu bir aklileşmeydi. Akıl ve mantığın devlet yönetimine gelmesiydi. O maceranın sonu, bütün gidilen yerlerde insanlara hoşgörüyle davranılarak Viyanalara, Budapeştelere kadar gidildi. Akli devlet yönetiminin bir sonucuydu. Sonrasında devlet yönetiminden akıl dışlandığı zaman yetersiz, kifayetsiz, bilimden yoksun bazı fetva makamlarının etkisine girdiğinde devlet yönetimi 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı imparatorluğu hızla çöktü. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan irade, devlet ve millet yönetimine, insanların geleceğine akıl ve bilimi geri getirmenin iradesiydi."



Meydanı dolduran on binlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Uysal, “Geldiğimiz noktada Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan bütün ülkelerden onlarca ileride bambaşka bir cumhuriyet oldu. Anadolu kentleri Şam'dan, Bağdat'tan, Kahire'den gerideyken, hepsinden daha ileri kentler oldu. Türkiye Cumhuriyeti daha müreffeh bir cumhuriyet oldu. Bunun kıymetini bilen sizler için devletimizi yönetenlere sesleniyorum, bakınız biz Muratpaşa'mızda, Antalya'mızda bütün özel günlerimizi, milli ve dini bayramlarımızı elbirliği içinde kenetlenerek kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz. Milli bayramların en coşkuyla kutlandığı yer Türkiye genelinde belki de Antalya'dır, bu Cumhuriyet Meydanı'dır. Bu geleneği devam ettirmekte kararlıyız" diye konuştu.



'ZÜBEYDE ANANIN EVLATLARIYIZ'



Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinden çatısına kadar tüm yapılarının Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olduğunu belirten ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ise, “Atatürk'ün eserlerine sahip çıkmak hepimizin tarihsel görevidir. Son zamanlarda büyük önder Atatürk'ün manevi şahsına, annesi ve manevi kızına yapılan hakaretlerin özü ve hedefi de yine Atatürk'ün eserleridir. Bu sapkın ve aymaz hainlerin yaptıklarını Türk milleti asla kabul edemez. Atatürk'e yapılan saldırılara karşı toplumumuzun bütün kesimlerinden tepki gösterilmiş olması ise çok önemli ve anlamlıdır. Unutulmalıdır ki Zübeyde ana hepimizin anasıdır. Atatürk hepimizin atasıdır. Zübeyde anamız bir evlat doğurmuş, onun oğlu Mustafa Kemal Atatürk ise bir devlet meydana getirmiştir. Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndan bütün dünyaya haykırıyoruz; Zübeyde ananın evlatlarıyız. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından sanatçı Onur Akın konser verdi.