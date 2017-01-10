AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLU KAPANDI Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkii ve Akseki merkezde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimi geçerken, Akseki- Seydişehir karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren yolu kapatırken, araçların geçişine izin verilmiyor. Kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü Akseki genelinde, okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Tatil kararı belediye anons sisteminden halka duyuruldu.
(Görüntülü Haber) Antalya'da kar nedeniyle yollar kapandı (3)
AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLU KAPANDI Antalya- Konya karayolunun geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkii ve Akseki merkezde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimi geçerken, Akseki- Seydişehir...
10 Ocak 2017 Salı 17:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.