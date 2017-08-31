(Görüntülü Haber) ANTALYA' DA DOLU YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Antalya Konya karayolunda Akseki yakınlarındaki Alacabel mevkiinde saat 15.00 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Yolda biriken dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekince durmak zorunda kaldı
Nohut büyüklüğündeki dolu yağışı yaklaşık yarım saat sürdü
Antalya Konya karayolunda Akseki yakınlarındaki Alacabel mevkiinde saat 15.00 sıralarında dolu yağışı etkili oldu. Yolda biriken dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekince durmak zorunda kaldı