(Görüntülü Haber) Antalya'da büyük ikramiyeyi satan bayi belli oldu

Mehmet ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, () MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek biletlerden birinin Antalya'da, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar'ın Dönerciler Çarşısı karşısındaki standından satıldığı belirlendi. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce 31 Aralık 2016 yılbaşı akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri Antalya'da satıldı. Kentte büyük heyecan yaratan ve herkesin merak ettiği talihli henüz ortaya çıkmazken, şanslı biletin satıldığı bayi ise Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası başkanlığı da yapan 07119 nolu Yalçın Sayar'ın standında satıldı. 1988 yılından bu yana 28 yıldır bu işi yaptığını belirten Yalçın Sayar, 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek bileti satan bayi olduğunu söyledi. 12 Aralık 2016 günü Milli Piyango Antalya Şube Müdürlüğü'nden Yalçın Sayar adına alınmış 2796201'den 400'e kadar olan 200 biletlik serinin belgesini de gösteren Sayar, bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçıran ve teselli ikramiyesi kazanan birkaç kişinin geldiğini, ancak büyük ikramiye talihlisine henüz ulaşamadıklarını söyledi. 07119 nolu bayi olarak 1992 ve 2011'de iki kez büyük ikramiyeyi sattığını belirten Sayar, ?Bu üçüncü büyük ikramiye oldu. Büyük ikramiye çıkan arkadaşımız inşallah iyi bir şekilde değerlendirir. 63 adet de 60 bin TL'lik teselli ikramiyesi kazanan bilet sattık. 2015 yılında zaten bu konuda Antalya, Muratpaşa gözbebeği oldu. En çok ikramiyenin dağıtıldığı ilçe olarak büyük ikramiyenin de Antalya'ya çıkmış olması bizi onurlandırdı" diye konuştu.