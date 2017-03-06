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(Görüntülü Haber) Antalya'da Atatürk coşkusu

İbrahim LALELİ- ANTALYA, () MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Antalya'ya elişinin 87'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğindeki törende, 'Nutuk' kitabı ile üzerinde 'K.Atatürk' yazılı...

İbrahim LALELİ- ANTALYA, () MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Antalya'ya elişinin 87'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğindeki törende, 'Nutuk' kitabı ile üzerinde 'K.Atatürk' yazılı yaka rozeti dağıtıldı. Konyaaltı Belediyesi önündeki kutlama töreninde, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda duruldu. Başkan Muhittin Böcek, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Böcek, "Atatürk'ün, Antalya'ya geleceğinin haberini alan genç, yaşlı, şehirli, köylü herkesin heyecanlanmıştı. Burdur'dan bu yana yola çıkan halk sevgi gösterileri eşliğinde Atatürk'ü karşıladı. Antalyalılar, Atatürk'ü 'Paşamız, Babamız, Kurtarıcımız' diyerek çığlık çığlığa karşıladı" dedi. Atatürk'ün 6 Mart 1930 günü saat 16.00'da Antalya'ya geldiğini aktaran Başkan Böcek, "Kepez'den şehir merkezine kadar halk sağlı sollu yolları tıklım tıklım doldurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 'Antalya hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeridir' diyen Gazi Mustafa Kemal, Antalya'mıza gelişinin 87'nci yılında bir kez daha önünde saygı ile eğiliyor, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. Ellerinde, 'Hiç şüphesiz ki Antalya Dünyanın En Güzel Yeridir', 'Ölümsüz Sevginin Adı Mustafa Kemal Atatürk Diyoruz', 'Antalya Sizi Çok Özlüyor' yazılı dövizler taşıyan Antalyalılar, kutlamaya bayraklarıyla katıldı. Konuşmaların ardından törene katılan çocuklara ve vatandaşlara 'Nutuk' dağıtıldı. 10'uncu Yıl ve İzmir marşları eşliğinde kutlamaya devam eden Antalyalılar, sosyal medya üzerinden de çektikleri kutlama fotoğraflarını paylaştı.

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