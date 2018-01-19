(Görüntülü Haber) Antalya'da 448 bin 281 öğrenci karne aldı (1)

Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,( ) ANTALYA'da 1609 okulda 448 bin 281 öğrenci karne aldı. Okullarında birinci olan 768 öğrenci ise aileleri ile 5 yıldızlı otellerde ücretsiz tatil yapma imkanı yakaladı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı. Antalya'da 1609 okulda 448 bin 281 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrencilerle birlikte 31 bin 344 öğretmen de yarıyıl tatiline girdi. Muratpaşa ilçesindeki Ramazan Savaş İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel katıldı. Karneleri dağıtan Vali Karaloğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Karaloğlu, ?Çok dinlenin, kitap okuyun, sokak ve parklara çıkıp gezin. Öğretmenleriniz size ödev vermeyecek, tatilin keyfini çıkarın dedi. 768 OKUL BİRİNCİSİNE ÜCRETSİZ TATİL Törene katılan Ebru Türel ise okul birincisi Sıla Menet'e 5 yıldızlı tatil hediye çekinin yanı sıra saat armağan etti. Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği ile Antalya'da 19 ilçedeki 768 okul birincisini aileleri ile 5 yıldızlı otellere tatile gönderdiğini dile getiren Türel, ?Kamu ve özel sektör işbirliği ile hazırlanan bu projeyi çok önemsiyoruz. 2 bin 304 kişiyi bu dönemde tatile göndermiş olacağız. Proje kapsamında öğrenciler, okul birincisi olmak için ekstra çaba sarf ediyor diye konuştu. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek.